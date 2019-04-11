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11.04.2019, 16:21

"Гладковского не упоминать": НАБУ обвинило САП в саботаже

"Гладковского не упоминать": НАБУ обвинило САП в саботаже - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Бюро заявляют, что прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайств о выемке вещей и документов для расследования

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Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры публично подчеркивает необходимость активного расследования хищений в сфере обороны, однако их реальные действия существенно отличаются от озвученного СМИ. Фактически, САП саботирует расследование НАБУ, начатое по материалам BIHUS.info. В частности, детективам НАБУ было дано устное указание не упоминать в ходатайствах фамилию в суд бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало затребование в ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ. Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. САП почти месяц без объяснений игнорирует эту инициативу НАБУ.

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В Бюро заявляют, что прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайств о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования. В результате обращения в суд по соответствующим разрешениям на проведение процессуальных действий откладываются.

Подчеркивается, что процессуальные руководители в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не дают сотрудникам НАБУ каких-либо указаний, кроме одного, изложенного в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, направляющихся в суд, фамилии Гладковского и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании.

В НАБУ отмечают, что сложившаяся ситуация делает невозможным всестороннее и объективное расследование фактов коррупции в оборонном комплексе.

В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин. Связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли концерну контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

7 марта НАБУ провело обыски у Олега и Игоря Гладковских, Виталия Жукова и Андрея Рогозы, которые фигурируют в расследовании коррупционных схем в Укроборонпроме.

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Теги: набу, укроборонпром, сап, олег гладковский
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