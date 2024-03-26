Глава АМКУ заявил, что предоставит все необходимое для расследования дела о себе

Согласно журналистскому расследованию "Схем", семья чиновника приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 млн грн

Павел Кириленко (Фото: Донецкая ОВА)

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко заявил, что предоставит все необходимое для расследования по делу, которое правоохранители открыли против него по статьям о недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Об этом заявила пресс-служба АМКУ в комментарии Суспільному.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кириленко заявил, что "предоставит все, что от него потребуется, для всестороннего и объективного расследования".

Уголовное производство открыли Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по информации из журналистского расследования проекта "Схемы" Радио Свобода.

По данным журналистов, семья Кириленко на протяжении 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 млн грн.

При этом должностное лицо не указывало в декларации недвижимость и автомобили, которыми пользуется его семья, отмечало медиа.

Читайте также: Схемы: семья главы АМКУ имеет активы на 70 млн грн. Говорят, бабушка удачно продала акции

Дело было открыто по двум статьям: незаконное обогащение и декларирование ложной информации. Наибольшее наказание предусмотрено по первой статье: до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кириленко заявлял журналистам, что источники состояния – стартовый капитал семьи, сформированный в 1990-е годы, когда бабушка его будущей жены "выгодно продала" акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода.

"Схемам" не удалось найти официальное подтверждение этому, а родственники Кириленко не смогли предоставить этому документальные подтверждения, мол, документы остались во временно оккупированной Горловке.

Подозрение в отношении Кириленко пока не выдвигалось.

1 марта САП направила в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в ложном декларировании: утверждается, что он задекларировал криптовалюту, которая ему не принадлежала.

Читайте также: Дубинского включат в реестр коррупционеров, максимальный штраф 6800 грн – источник