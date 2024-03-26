Голова АМКУ заявив, що надасть усе необхідне для розслідування справи щодо себе

Згідно з журналістським розслідуванням "Схем", родина посадовця придбала нерухомість та автівки загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн

Павло Кириленко (Фото: Донецька ОВА)

Очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко заявив, що надасть усе необхідне для розслідування у справі, яку правоохоронці відкрили щодо нього за статтями про недостовірне декларування та незаконне збагачення. Про це заявила пресслужба АМКУ у коментарі Суспільному.

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Кириленко заявив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного і об’єктивного розслідування".

Кримінальне провадження відкрили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) за інформацією з журналістського розслідування проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

За даними журналістів, родина Кириленка впродовж 2020-2023 років придбала нерухомість та автівки загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн.

При цьому посадовець не вказував у декларації нерухомість та автівки, якими користується його родина, зауважувало медіа.

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Справу відкрили за двома статтями: незаконне збагачення та декларування неправдивої інформації. Найбільше покарання передбачено за першою статтею: до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кириленко заявляв журналістам, що джерела статків – стартовий капітал родини, що був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини "вигідно продала" акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу.

"Схемам" не вдалося знайти офіційне підтвердження цьому, а родичі Кириленка не змогли надати цьому документальних підтверджень, мовляв, документи залишилися у тимчасово окупованій Горлівці.

Підозра щодо Кириленка наразі не висувалася.

1 березня САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, якого звинувачують у неправдивому декларуванні: стверджується, що він задекларував криптовалюту, яка йому не належала.

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