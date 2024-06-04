Глава Евросовета Мишель стремится не допустить второй каденции фон дер Ляен – Politico

Один из собеседников журналистов отметил, что "это всех сводит с ума"

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA)

Глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсули фон дер Ляен снова занять пост председателя Европейской комиссии после выборов в Европейский парламент. Об этом написало издание Politico со ссылкой на восемь собеседников среди дипломатов и чиновников.

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Один из собеседников журналистов отметил, что "это всех сводит с ума, потому что его игра настолько очевидна – заставить фон дер Ляен оступиться".

"При этом сам он мечтает занять другую высокую должность", – подчеркнул он и отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно властвуют достаточно напряженные отношения.

По словам собеседников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, вероятно, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Собеседники журналистов выразили опасение, что Мишель в попытке предотвратить переназначение Урсулы фон дер Ляен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза лицом к лицу, вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.

Мишель будет иметь серьезное влияние, поскольку он руководит процессом распределения высших должностей в ЕС после выборов в Европарламент и координирует переговоры стран-участниц Евросоюза, считают собеседники издания.

В то же время, они высоко оценивают шансы Урсулы фон дер Ляен остаться во главе ЕК, поскольку ее "Европейская народная партия" должна получить на выборах хороший результат, а сама фон дер Ляен в последние годы закрепила за собой репутацию успешной кризисной менеджерки.

В то же время, собеседники журналистов признают – в некоторых столицах, например в Париже, испытывают определенное недовольство централизованным стилем управления, который практикует фон дер Ляен, и это недовольство еще может усилиться.

Также, по их мнению, следует учитывать и то, что новый состав Европарламента может быть настроен к фон дер Ляен более враждебно.

В январе Bloomberg писало об изменении поста генсека НАТО, в частности, что страны, поддерживающие кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, работают над тем, чтобы этот вопрос был решен до лета.

6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.

30 апреля Турция сообщила союзникам, что поддержит кандидатуру Рютте на выборах генерального секретаря НАТО.

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