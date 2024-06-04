Голова Євроради Мішель прагне не допустити другої каденції фон дер Ляєн – Politico

Один із співрозмовників журналістів зазначив, що "це всіх зводить з розуму"

Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Голова Європейської ради Шарль Мішель намагається завадити Урсулі фон дер Ляєн знову обійняти посаду голови Європейської комісії після виборів до Європейського парламенту. Про це написало видання Politico із посиланням на вісім співрозмовників серед дипломатів і чиновників.

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Один із співрозмовників журналістів зазначив, що "це всіх зводить з розуму, тому що його гра настільки очевидна – змусити фон дер Ляєн оступитись".

"При цьому сам він мріє обійняти іншу високу посаду", – наголосив він та зазначив, що між двома вищими керівниками Євросоюзу вже давно панують досить напружені відносини.

За словами співрозмовників Politico, у кулуарах ширяться чутки, що сам Мішель, ймовірно, претендує на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики, яку зараз обіймає Жозеп Боррель.

Співрозмовники журналістів висловили побоювання, що Мішель у спробі унеможливити перепризначення Урсули фон дер Ляєн главою ЄК вдасться до стратегії розмов із лідерами країн Євросоюзу віч-на-віч, замість того, щоб обговорювати кандидатури на вищі посади в ЄС спільно, як це зазвичай відбувається.

Мішель матиме серйозний вплив, оскільки він керує процесом розподілу найвищих посад у ЄС після виборів до Європарламенту та координує переговори країн-учасниць Євросоюзу, вважають співрозмовники видання.

Водночас вони високо оцінюють шанси Урсули фон дер Ляєн залишитися на чолі ЄК, оскільки її "Європейська народна партія" має здобути на виборах гарний результат, а сама фон дер Ляєн останніми роками закріпила за собою репутацію успішної кризової менеджерки.

Водночас співрозмовники журналістів визнають – у деяких столицях, наприклад у Парижі, відчувають певне невдоволення централізованим стилем управління, який практикує фон дер Ляєн, і це невдоволення ще може посилитися.

Також на їхню думку, слід враховувати й те, що новий склад Європарламенту може бути налаштований до фон дер Ляєн більш вороже.

В січні Bloomberg писало про зміну поста генсека НАТО, зокрема те, що країни, які підтримують кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, працюють над тим, щоб це питання було розв'язане до літа.

6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.

30 квітня Туреччина повідомила союзникам, що підтримає кандидатуру Рютте на виборах генерального секретаря НАТО.

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