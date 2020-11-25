Глава Генштаба ВСУ Хомчак считает, что Антоненко достоен уважения
25.11.2020, 16:45
Андрей Антоненко (Фото: личная страница в Facebook)
Андрей Антоненко, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сыграл значительную роль для украинской армии и заслуживает уважения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак на встрече с журналистами, сообщает Новое время.
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"Наша позиция по Рифмастеру: насколько мне известно, это, действительно, фигура, которая сыграла, скажем так, значительную роль и заслужила уважение", — заявил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, для подтверждения причастности Антоненко к убийству необходимы надежные доказательства.
В случае, если его признают невиновным, то перед ним должны извиниться, считает Хомчак.
СПРАВКА. В мае 2015 года Антоненко вместе с солистом группы "Тартак" Александром Положинским выступали для бойцов ВСУ на передовой. Впоследствии он ушел на фронт служить по контракту, участвовал в АТО на Донбассе. Получил ранение в ногу. Был награжден орденом "За мужество" III степени.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом. Личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.
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