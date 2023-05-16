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Глава ГУР: Разведке постоянно приходится иметь дело с негодяями

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 22:37
Глава ГУР: Разведке постоянно приходится иметь дело с негодяями - Фото
Кирилл Буданов (фото: скриншот из видео)

Разведке неизбежно приходится работать с негодяями и с врагами. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью проекту ISLND TV.

Глава ГУР заявил, что работа с негодяями и врагами, – это и есть "главная работа" разведки. 

"Просто подумайте – кто такой этот шпион или агент? Это человек, который продает свое государство. И вы думаете, что это может быть кристальной души человек? Нет. Это не так", – сказал Буданов.

Он отметил, что это для нас такой человек – "агент и молодец", но для своей страны он предатель.

"И это не что-то "относительное", это просто правда. Гражданин России, который продает нам планы РФ, для них он предатель", – подчеркивает глава ГУР.

Он также пояснил, что такие люди для спецслужб, – это "инструменты". 

"Есть такие понятия – сила разведки и средства разведки. Силы – это кадровый состав. А агентурный элемент – это одно из средств", – сказал Буданов.

Ранее в том же интервью глава ГУР сказал, что планы Кремля провалились еще в тот момент, когда власть России окончательно поверила собственной пропаганде, и что глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем, а также наркотическую зависимость.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Сергей Бережной
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