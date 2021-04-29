Глава института нацпамяти: Глорификация войск СС недопустима для европейской страны

Глорификация войск СС недопустима в европейской стране, заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в Facebook.

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"Глорификация войск СС – это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев", – отозвался Дробович на проведение в Киеве вчера, 28 апреля, марша в честь дня создания дивизии СС "Галичина".

В марше участвовали националистические организации Общество будущего, Правый сектор, партия Свобода, а также внуки ветеранов "Галичины", представители союза ветеранов АТО и инициативы Ukrainian military Honor, сообщает УП. Всего по оценке журналистов собралось несколько сотен человек.

По словам главы УИНП, историю нужно изучать и открыто разбираться в сложных вопросах, в том числе – почему люди служили в нацистских добровольческих подразделениях, чтобы понимать причины и ход Второй мировой войны, а также суть нацистских и коммунистических преступлений.

"Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистическими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", – заявил Дробович.

В сентябре 2020 года суд признал законным заключение УИНП, что символика "Галичины" не является нацистской.

Денис Юдин

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