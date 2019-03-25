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25.03.2019, 18:43

Глава КСУ раскритиковал Порошенко и грозит срывом присяги

Глава КСУ раскритиковал Порошенко и грозит срывом присяги - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевчук заявил, что президент предлагал "стать членом его команды", а после отказа началась травля брата главы КСУ

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После избрания Станислава Шевчука главой Конституционного суда он встретился с президентом Петром Порошенко, который "предложил стать членом его команды", после отказа – началась травля брата Шевчука. Об этом глава КСУ заявил в интервью изданию Страна, отметив, что попытки принудить его к отставке могут иметь целью сорвать приведение к присяге новоизбранного президента.

В то же время, он заявил, что "никогда не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы".

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До избрания, уточнил глава КСУ, он не был лично знаком с президентом. Предложение Порошенко Шевчук, по его же словам, отвергнул, заявив, что его контакты с президентом "могут строиться только исходя из принципов служения Конституции". 

"Впоследствии, люди, которые, по информации СМИ, относятся к ближайшему окружению президента, организовали травлю моего брата. Против него началась агрессивная дискредитационная кампания в прессе, построенная на фейках и заказных статьях, а в отношении его компании ввели спецсанкции. Его попытались привязать к каким-то уголовным делам, но в силу абсурдности последних, предъявить что-либо криминальное ему не смогли", - заявил глава КСУ.

15 марта судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко в письме заявили, что дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя суда приведет к полному его развалу и разрушению конституционного правосудия.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу
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