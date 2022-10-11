Глава МАГАТЭ встретился с Путиным из-за "опасной и ненадежной" ситуации на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси приехал в РФ и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на оккупированной войсками РФ Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Гросси 11 октября встретился с Путиным в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии. Во время встречи с диктатором РФ он говорил о настоятельной необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все более опасной, ненадежной и сложной, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности", – сказал Гросси.

Он заявил, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона безопасности, и "мы можем больше терять время".

"Ставки высоки. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить избежание ядерной аварии во время этого трагического конфликта, так как это может вызвать еще большие потери и страдания в Украине и за ее пределами", – сказал глава МАГАТЭ.

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Оксана Житнюк

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