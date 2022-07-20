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Глава МИД Бельгии до должности ездила в оккупированный Крым – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 11:31
Глава МИД Бельгии до должности ездила в оккупированный Крым – фото - Фото
Аджа Лябиб (Фото: Hadja Lahbib/Twitter)

Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб до вступления на должность  посещала оккупированный Россией Крым и отказывалась называть полуостров украинским. Об этом сообщает Европейская правда

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В июле 2021 года Лябиб посещала Севастополь в качестве телеведущей и журналистки, о чем свидетельствуют ее посты в соцсетях и комментарии в эфирах. 

Позже на телевидении ее спросили о поездке в оккупированный полуостров, задав вопрос о том, возвращается она "из Украины или из России". Лябиб не дала четкого ответа, заявив, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза". 

В том же эфире она заявила, что "ездила в Россию". 

Фото из Севастополя в Instagram Лябиб

  • Недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Украине "судным днем", если она попытается деоккупировать Крым военным путем. Президент Владимир Зеленский назвал его слова "не очень трезвым заявлением".
  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", почти каждый день проводят учения, а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны. 
  • В апреле Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность". 

Читайте также: У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать 

Дмитрий Гриниченко
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Крым оккупированные территории бельгия
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