Глава МИД Бельгии до должности ездила в оккупированный Крым – фото
Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб до вступления на должность посещала оккупированный Россией Крым и отказывалась называть полуостров украинским. Об этом сообщает Европейская правда.
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В июле 2021 года Лябиб посещала Севастополь в качестве телеведущей и журналистки, о чем свидетельствуют ее посты в соцсетях и комментарии в эфирах.
Позже на телевидении ее спросили о поездке в оккупированный полуостров, задав вопрос о том, возвращается она "из Украины или из России". Лябиб не дала четкого ответа, заявив, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".
В том же эфире она заявила, что "ездила в Россию".
- Недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Украине "судным днем", если она попытается деоккупировать Крым военным путем. Президент Владимир Зеленский назвал его слова "не очень трезвым заявлением".
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", почти каждый день проводят учения, а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны.
- В апреле Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
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