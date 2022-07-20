Глава МИД Бельгии до должности ездила в оккупированный Крым – фото

Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб до вступления на должность посещала оккупированный Россией Крым и отказывалась называть полуостров украинским. Об этом сообщает Европейская правда.

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В июле 2021 года Лябиб посещала Севастополь в качестве телеведущей и журналистки, о чем свидетельствуют ее посты в соцсетях и комментарии в эфирах.

Позже на телевидении ее спросили о поездке в оккупированный полуостров, задав вопрос о том, возвращается она "из Украины или из России". Лябиб не дала четкого ответа, заявив, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".

В том же эфире она заявила, что "ездила в Россию".

Недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Украине "судным днем", если она попытается деоккупировать Крым военным путем. Президент Владимир Зеленский назвал его слова "не очень трезвым заявлением".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", почти каждый день проводят учения, а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны.

В апреле Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".

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Дмитрий Гриниченко

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