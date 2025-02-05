Глава МИД Британии Лемми прибыл в Киев, его встретил Залужный – фото
Дэвид Лемми (Фото: Chris Ratcliffe/EPA)

В среду, 5 февраля, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, который и встретил главу британской дипломатии на столичном железнодорожном вокзале.

"Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле", – написал Залужный.

Он добавил, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничества и совместные проекты по усилению безопасности Украины.

"Благодарю, что Великобритания в эти трудные времена всегда с нами", — подчеркнул посол.

Глава МИД Британии Лемми прибыл в Киев, его встретил Залужный – фото
Фото: Telegram-канал Валерия Залужного
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