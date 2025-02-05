Очільник МЗС Британії Леммі прибув до Києва, його зустрів Залужний – фото

Під час візиту будуть обговорюватися спільні проєкти для посилення безпеки України, заявив Валерій Залужний

Девід Леммі (Фото: Chris Ratcliffe/EPA)

У середу, 5 лютого, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Про це повідомив посол України у Лондоні та колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який і зустрів главу британської дипломатії на столичному залізничному вокзалі.

"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі", – написав Залужний.

Він додав, що під час перемовин будуть обговорюватися питання подальшої співпраці та спільні проєкти для посилення безпеки України.

"Вдячний, що Велика Британія в ці важкі часи завжди з нами", – наголосив посол.

ДОПОВНЕНО О 10:20. Пресслужба уряду Британії повідомила, що під час візиту до України Леммі оголосить про надання Києву майже $70 млн допомоги. Очільник МЗС зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

Фото: Telegram-канал Валерія Залужного

16 січня 2025 року вперше як прем'єр-міністр Великої Британії до України приїхав Кір Стармер.

Під час візиту британського прем’єра до Києва відбулося підписання угоди про 100-річне партнерство між країнами.