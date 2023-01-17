Глава МИД Британии: Решение о тяжелом оружии и танках для ВСУ – наш четкий сигнал Путину

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что решением о передаче тяжелого вооружения ВСУ Британия посылает "четкий сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину о том, что будет поддерживать Украину до победы. Об этом он сказал в комментарии CNN.

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Клеверли заявил, что британское правительство решило направить в Украину тяжелое вооружение, в том числе танки, потому что необходимо послать Путину "действительно четкий месседж" о международной поддержке Украины.

Глава МИД Британии подчеркнул, что Путин должен понять, что у Британии будет "стратегическая стойкость", чтобы быть с Украиной до тех пор, "пока дело не будет выполнено".

Клеверли подчеркнул, что украинским военнослужащим предстоит оттеснить россиян с востока и юга. Он не стал предсказывать будущую военную помощь, но заявил, что "наша поддержка развивалась и неизбежно, что она будет продолжать развиваться".

"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, честно говоря, всем, кто хочет это увидеть, заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу", – сказал Клеверли.

Он добавил, что Путин должен понять: лучшее, что он может сделать для сохранения жизней российских солдат, – это признать, что Запад намерен поддерживать украинцев до победы. Глава МИД Британии считает, что диктатору РФ следовало бы закончить войну и "добросовестно сесть за стол переговоров", сохранив тем самым жизни и деньги.

16 января Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи: туда войдут танки Challenger 2, гаубицы, бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

Он также призвал страны Европы передать Украине танки Leopard.

Сегодня Клеверли и Кулеба обсудили санкции против ракетной промышленности России.

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Оксана Житнюк

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