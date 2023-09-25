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Глава МИД Финляндии не исключает, что после Путина Россия станет "даже хуже"

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 15:57
Глава МИД Финляндии не исключает, что после Путина Россия станет
Элина Валтонен (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключает, что в будущем, после ухода с должности российского диктатора Владимира Путина, РФ может остаться такой же страной или стать "даже хуже". Об этом Валтонен сказала в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что многие, возможно, не осознали, что это не просто война Путина. Похоже, российская машина, так сказать, очень долго к этому готовилась", – сказала глава МИД Финляндии.

Она напомнила, что россияне активно ведут войну после вторжения в Грузию в 2008 году и против Украины с 2014 года. 

"Конечно, Путин все это время находился у власти, но за два с лишним десятилетия он выстроил вокруг этого инфраструктуру. И у кого-то [в России] могло быть два десятилетия, чтобы сказать ему, что это нехорошо", – сказала Валтонен.

Она считает, что если Путин уйдет с должности, "очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет мирной нормальной демократией". 

"Я бы сказала, что мы, на Западе, не желали бы чего-то большего, чем просто то, чтобы рядовой россиянин имел право голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, даже хуже", – добавила глава МИД Финляндии.

  • В июле Валтонен упрекнула Запад из-за заявлений о том, что Киев якобы не благодарен за поддержку, которую он получает. 
  • 17 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что считает риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромным".

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Оксана Житнюк
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войнавладимир путинФинляндияЭлина Валтонен
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