Глава МЗС Фінляндії не виключає, що після Путіна Росія стане "навіть гіршою"

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключає, що в майбутньому, після того, як російський диктатор Володимир Путін залишить посаду, РФ може залишитися такою самою країною або стати "навіть гіршою". Про це Валтонен сказала в інтерв'ю The Washington Post.

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"Я думаю, що багато хто, можливо, не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Схоже, російська машина, так би мовити, дуже довго до цього готувалася", – сказала глава МЗС Фінляндії.

Вона нагадала, що росіяни активно ведуть війну після вторгнення у Грузію 2008 року та проти України з 2014 року.

"Звичайно, Путін весь цей час перебував у владі, але за два з лишком десятиліття він побудував навколо цього інфраструктуру. І у когось [у Росії] могло бути два десятиліття, щоб сказати йому, що це недобре", – сказала Валтонен.

Вона вважає, що якщо Путін залишить посаду, "дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане мирною нормальною демократією".

"Я б сказала, що ми, на Заході, не хотіли б чогось більшого, ніж просто те, щоб рядовий росіянин мав право голосу в тому напрямку, в якому рухається країна, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією. Але, сподіваючись на це, ми маємо готуватися до гіршого, а найгірше полягає в тому, що Росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, навіть гіршою", – додала глава МЗС Фінляндії.

У липні Валтонен дорікнула Заходу через заяви про те, що Київ нібито не вдячний за підтримку, яку він отримує.

17 вересня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо заявив, що вважає ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезним".

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