Глава МЗС Фінляндії не виключає, що після Путіна Росія стане "навіть гіршою"
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключає, що в майбутньому, після того, як російський диктатор Володимир Путін залишить посаду, РФ може залишитися такою самою країною або стати "навіть гіршою". Про це Валтонен сказала в інтерв'ю The Washington Post.
"Я думаю, що багато хто, можливо, не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Схоже, російська машина, так би мовити, дуже довго до цього готувалася", – сказала глава МЗС Фінляндії.
Вона нагадала, що росіяни активно ведуть війну після вторгнення у Грузію 2008 року та проти України з 2014 року.
"Звичайно, Путін весь цей час перебував у владі, але за два з лишком десятиліття він побудував навколо цього інфраструктуру. І у когось [у Росії] могло бути два десятиліття, щоб сказати йому, що це недобре", – сказала Валтонен.
Вона вважає, що якщо Путін залишить посаду, "дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане мирною нормальною демократією".
"Я б сказала, що ми, на Заході, не хотіли б чогось більшого, ніж просто те, щоб рядовий росіянин мав право голосу в тому напрямку, в якому рухається країна, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією. Але, сподіваючись на це, ми маємо готуватися до гіршого, а найгірше полягає в тому, що Росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, навіть гіршою", – додала глава МЗС Фінляндії.
- У липні Валтонен дорікнула Заходу через заяви про те, що Київ нібито не вдячний за підтримку, яку він отримує.
- 17 вересня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо заявив, що вважає ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезним".
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