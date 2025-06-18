Глава МИД Германии: Иран должен заверить, что не намерен обладать ядерным оружием
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал лидеров Ирана дать "надежные заверения" в том, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом он сказал на пресс-конференции со своим иорданским коллегой, передает Reuters.
Также он хочет, чтобы Тегеран продемонстрировал готовность к поиску решения путем переговоров. По словам немецкого министра, опасения дальнейшей эскалации военных действий между Ираном и Израилем только растут.
"Мы по-прежнему готовы вести переговоры о решении. Однако Иран должен действовать безотлагательно... никогда не поздно сесть за стол переговоров, если у вас искренние намерения", – сказал Вадефуль.
Он отметил, что опасения Израиля о том, что Иран может разработать ядерное оружие оправданы и страна имеет право на самооборону. Однако подчеркнул, что гибель мирных жителей с обеих сторон после воздушных атак "вызывает сожаление".
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