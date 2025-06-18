Глава МЗС Німеччини: Іран повинен запевнити, що не має наміру мати ядерну зброю
Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав лідерів Ірану дати "надійні запевнення" в тому, що країна не прагне володіння ядерною зброєю. Про це він сказав на пресконференції зі своїм йорданським колегою, повідомляє Reuters.
Також він хоче, щоб Тегеран продемонстрував готовність до пошуку рішення шляхом переговорів. За словами німецького міністра, побоювання подальшої ескалації воєнних дій між Іраном та Ізраїлем лише зростають.
"Ми, як і раніше, готові вести переговори про рішення. Однак Іран повинен діяти невідкладно... ніколи не пізно сісти за стіл переговорів, якщо у вас щирі наміри", – сказав Вадефуль.
Він зазначив, що побоювання Ізраїлю про те, що Іран може розробити ядерну зброю, виправдані й країна має право на самооборону. Однак наголосив, що загибель мирних жителів з обох боків після повітряних атак "викликає жаль".
- 13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб перешкодити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- 17 червня CNN повідомляло, що за оцінками розвідки США, Іран зможе виробити ядерну зброю через три роки.
- 18 червня президент Туреччини заявив, що Іран має законне право захищатись від "бандитизму" Ізраїлю.