Глава МИД Германии о вступлении Украины в Евросоюз: Это долго, но мы делаем все возможное

Министр иностранных дел Германи Анналена Бербок заявила, что Европейский союз делает все, чтобы помочь Украине стать его частью. Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi 24.

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По ее словам, на сегодняшний день вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно "по понятным причинам", вероятно, имея в виду состояние полномасштабной войны.

Она отметила, что предоставление статуса Украине на кандидатство в члены ЕС стало историческим моментом, а Европа видит будущее вместе с украинцами.

"Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению", — сказала Бербок.

Одновременно дипломат заявила, что ЕС также должен сделать "cвою домашнюю работу", так как необходимо продумать механизм о том, как принимать решения в расширенном союзе.

"Вот почему мы поддерживаем реформы, например, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде вопросов", — резюмировала глава МИД ФРГ.

Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных.

30 сентября Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

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Дмитро Гриниченко

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