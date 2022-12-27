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Глава МИД Германии о вступлении Украины в Евросоюз: Это долго, но мы делаем все возможное

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 23:57
Глава МИД Германии о вступлении Украины в Евросоюз: Это долго, но мы делаем все возможное - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германи Анналена Бербок заявила, что Европейский союз делает все, чтобы помочь Украине стать его частью.  Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi 24.

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По ее словам, на сегодняшний день вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно "по понятным причинам", вероятно, имея в виду состояние полномасштабной войны.

Она отметила, что предоставление статуса Украине на кандидатство в члены ЕС стало историческим моментом, а Европа видит будущее вместе с украинцами. 

"Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению", — сказала Бербок.

Одновременно дипломат заявила, что ЕС также должен сделать "cвою домашнюю работу", так как необходимо продумать механизм о том, как принимать решения в расширенном союзе. 

"Вот почему мы поддерживаем реформы, например, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде вопросов", — резюмировала глава МИД ФРГ. 

Читайте также: Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или даже двух – комиссар ЕС 

Дмитро Гриниченко
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Германия война вступление в евросоюз Анналена Бербок
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