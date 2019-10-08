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Глава МИД Испании: Россия - враг Европы

Глава МИД Испании: Россия - враг Европы - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)
08.10.2019, 08:49

Жозеп Боррель, возможный будущий глава дипломатии ЕС, высказался в поддержку Украины и санкций против России

Врагом Европы назвал Россию министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента. Об этом сообщает DW.

Боррель - возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС. Ранее Боррель уже называл РФ "старым врагом Евросоюза", и на слушаниях в Европарламенте его спросили об этом заявлении. "Я никогда не говорил, что Россия - враг Испании, я сказал лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас", - заявил Боррель.

Лучшим путем противостоять российскому экспансионизму Боррель считает поддержку Украины, "усиление ее стойкости и способности проводить реформы". Поддержку демократии и территориальной целостности Украины он назвал одним из своих приоритетов.

Также он высказался в поддержку санкций против России, отметив, что они должны быть не самоцелью, а средством изменить ее поведение. Боррель  предложил изменить формат принятия в ЕС решений о продолжении санкций: если сейчас требуется единогласное одобрение всех стран, то Боррель предлагает перейти к квалифицированному большинству - когда для принятия решения нужно две трети или три четверти голосов. Если ЕС не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то это станет проблемой самого ЕС, подчеркнул он.

Сегодня комитет по иностранным делам примет решение, одобрять ли кандидатуру Борреля на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Результаты станут известны 17 октября, а 23 октября парламент ЕС окончательно утвердит список новой Еврокомиссии.

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санкции еврокомиссия Жозеп Боррель
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