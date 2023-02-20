UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Италии: У нас есть телеканалы РФ, но их никто не смотрит, 99% людей — за Украину

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 06:31
Глава МИД Италии: У нас есть телеканалы РФ, но их никто не смотрит, 99% людей — за Украину - Фото
Антонио Таяни (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что 99% итальянцев поддерживают Украину и не подвержены влиянию российской пропаганды. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует его Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российская пропаганда не действует в Италии и не является проблемой для страны, так как 99% граждан поддерживают Украину в войне против РФ.

Он отметил, что несмотря на то, что телеканалы оккупантов доступны в Италии, их никто не смотрит.

"Мы не близки к России, никто не смотрит российское телевидение и не читает российские газеты. Для нас это не проблема", — сказал Таяни.

Дипломат подчеркнул, что Италия проявила лидерство в борьбе с российскими олигархами. 

Читайте также: Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антонио Таяни война пропаганда дезинформация италия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 