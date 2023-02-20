Глава МИД Италии: У нас есть телеканалы РФ, но их никто не смотрит, 99% людей — за Украину
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что 99% итальянцев поддерживают Украину и не подвержены влиянию российской пропаганды. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует его Укринформ.
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По его словам, российская пропаганда не действует в Италии и не является проблемой для страны, так как 99% граждан поддерживают Украину в войне против РФ.
Он отметил, что несмотря на то, что телеканалы оккупантов доступны в Италии, их никто не смотрит.
"Мы не близки к России, никто не смотрит российское телевидение и не читает российские газеты. Для нас это не проблема", — сказал Таяни.
Дипломат подчеркнул, что Италия проявила лидерство в борьбе с российскими олигархами.
- Недавно бывший премьер Италии Сильвио Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.
- В украинском МИД заявили, что Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи.
- Ранее Берлускони говорил своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
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