Глава МИД Италии: У нас есть телеканалы РФ, но их никто не смотрит, 99% людей — за Украину

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что 99% итальянцев поддерживают Украину и не подвержены влиянию российской пропаганды. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует его Укринформ.

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По его словам, российская пропаганда не действует в Италии и не является проблемой для страны, так как 99% граждан поддерживают Украину в войне против РФ.

Он отметил, что несмотря на то, что телеканалы оккупантов доступны в Италии, их никто не смотрит.

"Мы не близки к России, никто не смотрит российское телевидение и не читает российские газеты. Для нас это не проблема", — сказал Таяни.

Дипломат подчеркнул, что Италия проявила лидерство в борьбе с российскими олигархами.

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Дмитро Гриниченко

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