Глава МИД Литвы: НАТО нужно разместить войска на границах с Россией. Страха не должно быть

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости развернуть дополнительные войска НАТО в странах Балтии, которые граничат с РФ и Беларусью. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия показывает слабость, а не силу, а Альянсу стоит решительнее отвечать на действия Москвы.

Он отметил, что против РФ стоит ввести серьезные санкции, разместить дополнительные войска НАТО в странах Балтии, а также увеличить количество систем противовоздушной и морской обороны на восточном фланге Альянса.

"Это станет сигналом солидарности и решимости, а не страха и уклончивости", — подчеркнул дипломат.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе – Литва о ядерном оружии РФ в Беларуси.

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Дмитро Гриниченко

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