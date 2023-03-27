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Глава МИД Литвы: НАТО нужно разместить войска на границах с Россией. Страха не должно быть

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 12:31
Глава МИД Литвы: НАТО нужно разместить войска на границах с Россией. Страха не должно быть - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости развернуть дополнительные войска НАТО в странах Балтии, которые граничат с РФ и Беларусью. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия показывает слабость, а не силу, а Альянсу стоит решительнее отвечать на действия Москвы.
Он отметил, что против РФ стоит ввести серьезные санкции, разместить дополнительные войска НАТО в странах Балтии, а также увеличить количество систем противовоздушной и морской обороны на восточном фланге Альянса. 

"Это станет сигналом солидарности и решимости, а не страха и уклончивости", — подчеркнул дипломат.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • Попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе – Литва о ядерном оружии РФ в Беларуси.

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Дмитро Гриниченко
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Россия война нато литва Габриэлюс Ландсбергис
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