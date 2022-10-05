UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы назвал восьмой пакет санкций против России слабым: много исключений

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 14:03
Глава МИД Литвы назвал восьмой пакет санкций против России слабым: много исключений - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что последний, восьмой, пакет санкций против России слабый, но это лучше, чем ничего. Об этом он сказал в эфире радиостанции Žinių radijas, сообщает Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – сказал Ландсбергис.

"Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (...). Слабо, но мы движемся вперед", – добавил он.

  • Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России за попытку аннексировать захваченные территории Украины и в целом за ее продолжающуюся войну против Украины, – документы об этом уже оформляются. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия санкции литва Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 