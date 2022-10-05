Глава МИД Литвы назвал восьмой пакет санкций против России слабым: много исключений

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что последний, восьмой, пакет санкций против России слабый, но это лучше, чем ничего. Об этом он сказал в эфире радиостанции Žinių radijas, сообщает Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – сказал Ландсбергис.

"Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (...). Слабо, но мы движемся вперед", – добавил он.

Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России за попытку аннексировать захваченные территории Украины и в целом за ее продолжающуюся войну против Украины, – документы об этом уже оформляются.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.