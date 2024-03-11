Глава МИД Литвы посоветовал "поклонникам мира" посмотреть "20 дней в Мариуполе"

"Посмотрите его и поймите, почему Украина никогда не сдастся", – написал Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посоветовал "поклонникам мира" посмотреть украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который сегодня получил премию "Оскар". Об этом он написал в X(Twitter).

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"Лучший документальный фильм в этом году и обязателен для просмотра для всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир". Посмотрите его и поймите, почему Украина никогда не сдастся", – говорится в сообщении главы литовской дипломатии.

Лента "20 дней в Мариуполе" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил создателей документалки за проделанную работу, и заявил: "Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и имеем освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и Азовстали, которых до сих пор содержат в бесчеловечных условиях.

"20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым в Украине в прошлом году, собрав 500 000 грн только за первый уикенд проката.

"20 дней в Мариуполе" уже победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA, а режиссер Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

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