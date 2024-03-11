Глава МЗС Литви порадив "прихильникам миру" подивитися "20 днів у Маріуполі"
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив "прихильникам миру" подивитися український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який сьогодні здобув премію "Оскар". Про це він написав у X (Twitter).
"Найкращий документальний фільм цього року і обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир". Подивіться його і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – йдеться у дописі глави литовської дипломатії.
Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який одержав цю нагороду Американської кіноакадемії.
Президент Володимир Зеленський подякував творцям документалки за виконану роботу, і заявив: "Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та Азовсталі, яких досі утримують у нелюдських умовах".
- "20 днів у Маріуполі" став найкасовішим в Україні минулого року, зібравши 500 000 грн лише за перший вікенд прокату.
- "20 днів у Маріуполі" вже переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а режисер Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення у документальному кіно".
Читайте також: Перший український "Оскар". Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"