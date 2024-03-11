Глава МЗС Литви порадив "прихильникам миру" подивитися "20 днів у Маріуполі"

"Подивіться його і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – написав Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив "прихильникам миру" подивитися український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який сьогодні здобув премію "Оскар". Про це він написав у X (Twitter).

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"Найкращий документальний фільм цього року і обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир". Подивіться його і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – йдеться у дописі глави литовської дипломатії.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який одержав цю нагороду Американської кіноакадемії.

Президент Володимир Зеленський подякував творцям документалки за виконану роботу, і заявив: "Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та Азовсталі, яких досі утримують у нелюдських умовах".

"20 днів у Маріуполі" став найкасовішим в Україні минулого року, зібравши 500 000 грн лише за перший вікенд прокату.

"20 днів у Маріуполі" вже переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а режисер Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення у документальному кіно".

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