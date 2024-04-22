Глава МИД Литвы призвал не ослаблять поддержку Украины, после "хороших новостей" из США

Габриелюс Ландсбергис (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что многие союзники "почувствовали облегчение" после "хороших новостей" из Соединенных Штатов по одобрению Конгрессом нового пакета помощи для Украины. На этом фоне он призвал Европу не ослаблять поддержку украинской армии. Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает литовская телерадиокомпания Lrt.

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"Я думаю, что многие союзники почувствовали облегчение, когда поступили хорошие новости из США. Но это не может остановить нас от того, чтобы делать то, что мы должны делать", – сказал глава МИД Литвы.

Как отметил литовский министр, европейские лидеры "уклонились от исторического пули" после одобрения Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине. Он призвал Европу продолжать искать пути поддержки борющихся против российской агрессии украинцев.

"К сожалению, многие пули еще ждут. Поэтому мы можем радоваться сегодняшнему дню, но мы должны готовиться к завтрашней борьбе. Поэтому мы не можем успокоиться, не можем прекратить поддержку. Мы должны продолжать говорить о том, как мы будем продолжать поддерживать Украину. Это главная задача", – заметил Ландсбергис.

По словам литовского дипломата, встреча министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС покажет, куда Западу двигаться дальше.

"Сегодня мы увидим, отступаем ли мы, или двигаемся вперед", – добавил глава МИД Литвы.

17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.

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