Глава МЗС Литви закликав союзників не послаблювати підтримку України після "хороших новин" із США

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато союзників "відчули полегшення" після "хороших новин" зі Сполучених Штатів щодо схвалення Конгресом нового пакета допомоги для України. На цьому тлі він закликав Європу не послаблювати підтримку української армії. Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ і оборони країн Євросоюзу в Люксембурзі, повідомляє литовська телерадіокомпанія Lrt.

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"Я думаю, що багато союзників відчули полегшення, коли надійшли хороші новини зі США. Але це не може зупинити нас від того, щоб робити те, що ми повинні робити", – сказав глава МЗС Литви.

Як зазначив литовський міністр, європейські лідери "ухилилися від історичної кулі" після схвалення Палатою представників Конгресу США нового пакета допомоги Україні. Він закликав Європу продовжувати шукати шляхи підтримки українців, які борються проти російської агресії.

"На жаль, багато куль ще чекають. Тому ми можемо радіти сьогоднішньому дню, але ми повинні готуватися до завтрашньої боротьби. Тому ми не можемо заспокоїтися, не можемо припинити підтримку. Ми повинні продовжувати говорити про те, як ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Це головне завдання", – зауважив Ландсбергіс.

За словами литовського дипломата, зустріч міністрів закордонних справ і оборони країн-членів ЄС покаже, куди Заходу рухатися далі.

"Сьогодні ми побачимо, чи ми відступаємо, чи рухаємося вперед", – додав глава МЗС Литви.

17 квітня в Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Штати можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня.

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