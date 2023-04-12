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Глава МИД Литвы: С Путиным можно вести переговоры только на суде в Гааге

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 15:40
Глава МИД Литвы: С Путиным можно вести переговоры только на суде в Гааге - Фото
Габриелюс Ландсбергис (фото: EPA)

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что единственные переговоры с диктатором Владимиром Путиным могут быть в Международном суде в Гааге. Об этом он сообщил в интервью изданию De Tijd.

По словам Ландсбергиса, после ордера Международного уголовного суда на арест Путина, у российского диктатора не осталось опций для переговоров о перемирии с Западом.

"Теперь, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, я не вижу другого места, чтобы сесть с ним [за стол переговоров], кроме как в Гааге", – сказал министр.

Ландсбергис также отметил, что мирные переговоры с Россией могут завершиться новой войной в будущем. Он отметил, что все предыдущие попытки умиротворить агрессора приводили к продолжению противостояния.

"Поэтому меня и моих соотечественников крайне сложно убедить в том, что разговор с кем-то в России о перемирии – это не начало очередного конфликта в будущем", – резюмировал глава ведомства.

  • 17 марта 2023 г. Международный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест российского диктатора Путина.
  • 18 марта президент США Джо Байден заявил, что считает решение МКС оправданным.
  • 21 марта ордер на арест Путина поддержали 40 стран.

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Артем Джеріпа
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