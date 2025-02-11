Глава МИД Литвы считает, что 70% сообщений о "мирном плане" Трампа безосновательны

Кястутис Будрис заявил, что от США есть сигналы об усилении санкций против России

Кястутис Будрис (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Большая часть сообщений о так называемом плане президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении полномасштабной войны России против Украины безосновательны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит вещатель LRT.

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"Около 70% информации в открытом доступе относительно возможных фрагментов или намерений плана с обеих сторон, я могу подтвердить, безосновательны. Есть тестирование, попытки проверить ту или иную идею и т.д.", – сказал глава МИД Литвы.

Будрис вместе со своими балтийскими коллегами посетил США на прошлой неделе. По словам главы литовского МИД, они посоветовали своим американским партнерам во время переговоров "держать все на столе".

"Мы говорили о членстве [Украины] в НАТО, мы ставим вопрос о членстве в НАТО, о чем мы всегда говорили, что это должно быть сделано. Не только потому, что это самый простой, прямой способ обеспечить безопасность Украины, а просто потому, что, отвергая саму идею, вы ослабляете любые переговорные позиции", — сказал дипломат.

Будрис добавил, что у него создалось впечатление, что "администрация США не будет тем, кто выйдет с планом и скажет: "Вот, прочтите план, и теперь мы идем на переговоры с этим планом".

Министр отметил, что важным фактором является то, что Россия пока не изъявила желания вести переговоры.

"Есть некоторые сигналы о том, что пакет санкций может быть значительно расширен и что военная поддержка Украины может быть беспрецедентной, если соглашения не будут достигнуты, [и эти сигналы] реальны. Посмотрим, какие рычаги влияния они выберут", – подчеркнул он.

По словам Будриса, "желание прекратить боевые действия и обеспечить мир, безусловно, реально, потому что я вижу, сколько усилий и сколько людей привлечено к этому в Вашингтоне".

6 февраля 2025 года Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.

10 февраля сообщалось, что Келлог представит Трампу варианты завершения войны в ближайшие недели.