Глава МЗС Литви вважає, що 70% повідомлень про "мирний план" Трампа є безпідставними

Кястутіс Будріс заявив, що від США є сигнали щодо посилення санкцій проти Росії

Кястутіс Будріс (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Більша частина повідомлень про так званий план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України є безпідставними. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, його слова наводить мовник LRT.

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"Близько 70% інформації у відкритому доступі щодо ймовірних фрагментів або намірів плану з обох сторін, я можу підтвердити, є безпідставними. Є тестування, спроби перевірити ту чи іншу ідею тощо", – сказав очільник МЗС Литви.

Будріс разом зі своїми балтійськими колегами відвідав США минулого тижня. За словами очільника литовського МЗС, вони порадили своїм американським партнерам під час переговорів "тримати все на столі".

"Ми говорили про членство [України] в НАТО, ми ставимо питання про членство в НАТО, про що ми завжди казали, що це має бути зроблено. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший спосіб забезпечити безпеку України, а просто тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", – сказав дипломат.

Будріс додав, що у нього склалося враження, що "адміністрація США не буде тим, хто вийде з планом і скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

Міністр зазначив, що важливим фактором є те, що Росія поки що не виявила бажання вести переговори.

"Є деякі сигнали про те, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо угоди не буде досягнуто, [і ці сигнали] реальні. Подивимося, які важелі впливу вони виберуть", – наголосив він.

За словами Будріса, "бажання припинити бойові дії та забезпечити мир, безумовно, реальне, тому що я бачу, скільки зусиль і скільки людей залучено до цього у Вашингтоні".

6 лютого 2025 року Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

10 лютого повідомлялося, що Келлог представить Трампу варіанти завершення війни найближчими тижнями.