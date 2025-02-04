Глава МИД Люксембурга о торговой политике Трампа: Если ты слабый, он тебя съест
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объяснил, как понимает торговую политику президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер "ест слабых", передает The Guardian.
"Если ты слаб, он тебя съест. А если ты не будешь вести переговоры, он тебя убьет. Он теряет аппетит к Европе. Вот как нам следует с ним обращаться: быть сильными, но едиными. "Америка прежде всего" не означает, что Америка одна, потому что Америке тоже нужны партнеры", – сказал Беттель.
Он отметил, что последствия любой торговой войны ударят и по избирателям Трампа, однако, по словам главы МИД, это вряд ли было целью американского лидера.
В то же время Беттель попытался выразить оптимизм. Он отметил, что годами работал с Трампом "и выжил". Поэтому дипломат убежден, что Европа тоже "выживет" и будет иметь сильную экономику, так как "никому не выгодно пытаться ослабить кого-то".
Однако подчеркнул, что если Трамп выступит против ЕС, блоку придется принять ответные меры и "защищаться".
- 1 февраля Трамп заявил, что "Европа ужасно обращалась" с США, и объявил о намерении ввести пошлины на товары из Евросоюза.
- 3 февраля стало известно, что Трамп хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь.