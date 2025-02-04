Глава МИД Люксембурга о торговой политике Трампа: Если ты слабый, он тебя съест

По словам дипломата, Трамп "теряет аппетит к Европе", но не исключено, что ЕС придется защищаться от лидера США

Ксавье Беттель (Фото: x.com/Xavier_Bettel/media)

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объяснил, как понимает торговую политику президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер "ест слабых", передает The Guardian.

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"Если ты слаб, он тебя съест. А если ты не будешь вести переговоры, он тебя убьет. Он теряет аппетит к Европе. Вот как нам следует с ним обращаться: быть сильными, но едиными. "Америка прежде всего" не означает, что Америка одна, потому что Америке тоже нужны партнеры", – сказал Беттель.

Он отметил, что последствия любой торговой войны ударят и по избирателям Трампа, однако, по словам главы МИД, это вряд ли было целью американского лидера.

В то же время Беттель попытался выразить оптимизм. Он отметил, что годами работал с Трампом "и выжил". Поэтому дипломат убежден, что Европа тоже "выживет" и будет иметь сильную экономику, так как "никому не выгодно пытаться ослабить кого-то".

Однако подчеркнул, что если Трамп выступит против ЕС, блоку придется принять ответные меры и "защищаться".