Глава МЗС Люксембургу про торгівельну політику Трампа: Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть

За словами дипломата, Трамп "втрачає апетит до Європи", але не виключено, що ЄС доведеться захищатися від лідера США

Ксав'є Беттель (Фото: x.com/Xavier_Bettel/media)

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель пояснив, як розуміє торгівельну політику президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер "їсть слабких", повідомляє The Guardian.

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"Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. "Америка насамперед" не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери", – сказав Беттель.

Він зазначив, що наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, проте, за словами глави МЗС, це навряд чи було метою американського лідера.

Водночас Беттель спробував висловити оптимізм. Він зазначив, що роками працював із Трампом "і вижив". Тому дипломат переконаний, що Європа теж "виживе" і матиме сильну економіку, оскільки "нікому не вигідно намагатися послабити когось".

Однак підкреслив, що якщо Трамп виступить проти ЄС, блоку доведеться вжити заходів у відповідь і "захищатися".