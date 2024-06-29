Глава МИД Польши: Для преимущества над РФ нужно научиться выигрывать в игре на эскалацию

Радослав Сикорский (Фото: Albert Zawada/EPA)

Для преимущества над Россией Западу необходимо научиться выигрывать в игре на эскалацию, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он высказал в ходе лекции в британском Фонде Дитчли.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 млрд евро суверенных российских активов. Российский диктатор Владимир Путин их уже списал, вернуть не надеется. Но он также не думает, что мы имеем силу духа удержать их. Пока мы доказали его правоту", — отметил глава МИД Польши.

Также Сикорский заявил, что Путин сожалеет о развале Советского Союза и решил провести реванш. По его словам, новая ось автократии бросает вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

"Наша задача – предотвратить более широкий конфликт, но и победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", – считает Сикорский.

Глава МИД Польши утверждает, что если Россия победит, то нестабильность распространится не только в Европе, но и во всем мире.

"Путин выиграет эту войну, если мы его не остановим. И мы можем это сделать. Вопреки своей сумасшедшей пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом", – подчеркнул он.

28 апреля WSJ писало, что Германия выступает против планов конфисковать замороженные активы Кремля на восстановление и военную поддержку Украины.

21 мая Совет Европейского Союза согласился использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Но европейский план предполагает, что деньги будут отдаваться по мере того, как они будут поступать – дважды в год.

Читайте также: Предоставление Украине $50 млрд замороженных активов РФ является четким сигналом Путину – Шольц