UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:41
Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил США в
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе. Об этом он заявил, комментируя шаги США по поставкам вооружения Греции, цитирует его агентство Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, США, своими шагами по Греции и Кипру, "открыто нарушают баланс сил в регионе", о чем Анкара четко заявила Вашингтону.

Он отметил, что Турция в этом вопросе "отталкивается от фактов", несмотря на отрицания США. 

"Массовые поставки оружия Греции — наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно говорить и о греческой общине Кипра, в отношении которой США на год отменили эмбарго на поставки оружия", — сказал Чавушоглу.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США Турция Греция Мевлют Чавушоглу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 