Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе. Об этом он заявил, комментируя шаги США по поставкам вооружения Греции, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, США, своими шагами по Греции и Кипру, "открыто нарушают баланс сил в регионе", о чем Анкара четко заявила Вашингтону.
Он отметил, что Турция в этом вопросе "отталкивается от фактов", несмотря на отрицания США.
"Массовые поставки оружия Греции — наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно говорить и о греческой общине Кипра, в отношении которой США на год отменили эмбарго на поставки оружия", — сказал Чавушоглу.
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