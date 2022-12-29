Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в "открытом нарушении баланса сил" в регионе. Об этом он заявил, комментируя шаги США по поставкам вооружения Греции, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, США, своими шагами по Греции и Кипру, "открыто нарушают баланс сил в регионе", о чем Анкара четко заявила Вашингтону.

Он отметил, что Турция в этом вопросе "отталкивается от фактов", несмотря на отрицания США.

"Массовые поставки оружия Греции — наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно говорить и о греческой общине Кипра, в отношении которой США на год отменили эмбарго на поставки оружия", — сказал Чавушоглу.

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Дмитро Гриниченко

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