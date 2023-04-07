Глава МИД Турции встретился с Лавровым. Говорит: Нужно скорее закончить войну переговорами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что войну РФ против Украины нужно закончить переговорами как можно скорее. Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, цитирует его CNN Turk.

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По его словам, на встрече обсуждались региональные вопросы, а война России против Украины была главной проблемой.

Дмитро Гриниченко

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