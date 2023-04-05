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Турция беспокоится из-за весеннего наступления Украины. Выступает за скорейшее перемирие

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 17:44
Турция беспокоится из-за весеннего наступления Украины. Выступает за скорейшее перемирие - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна беспокоится из-за грядущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, цитирует его агентство Anadolu.

По его словам, Турция выступает за скорейшее прекращение огня в войне РФ против Украины. 

"Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому витку кровопролития, и это нас беспокоит", – сказал Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Анкара всегда придерживалась "сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной".

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы. 

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Дмитро Гриниченко
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война Турция перемирие наступление Мевлют Чавушоглу
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