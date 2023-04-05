Турция беспокоится из-за весеннего наступления Украины. Выступает за скорейшее перемирие
05.04.2023, 17:44
Мевлют Чавушоглу (фото: EPA)
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна беспокоится из-за грядущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Турция выступает за скорейшее прекращение огня в войне РФ против Украины.
"Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому витку кровопролития, и это нас беспокоит", – сказал Чавушоглу.
Дипломат отметил, что Анкара всегда придерживалась "сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной".
Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы.
- В январе 2023 года Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
- Также в январе турецкая компания Baykar якобы бесплатно передала ВСУ еще два ударных дрона.
- "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
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