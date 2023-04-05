Турция беспокоится из-за весеннего наступления Украины. Выступает за скорейшее перемирие

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна беспокоится из-за грядущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, цитирует его агентство Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Турция выступает за скорейшее прекращение огня в войне РФ против Украины.

"Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому витку кровопролития, и это нас беспокоит", – сказал Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Анкара всегда придерживалась "сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной".

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы.

Читайте также: "В Кремле сейчас не с кем говорить": Зеленский о "переговорной" инициативе Эрдогана

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.