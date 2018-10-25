Глава МИД Венгрии отказался объяснить роль РФ в споре с Украиной

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто наотрез отказался комментировать вопрос влияния России на ухудшение отношений Венгрии и Украины, смахнув на отсутствие полномочий обсуждать такие темы. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинских журналистов на пресс-конференции, передает Укринформ.
"Я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка - правда это или нет, не входит в мои полномочия. Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому", - сказал он.
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Конфликт в отношениях Украины и Венгрии разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советует этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины. Глава МИД Павел Климкин пообещал выслать дипломата, а его коллега из МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ гарантировал симметричные меры.
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