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Глава Минфина о конфликте "Схем" и Укрэксимбанка: Журналисты могут задавать любые вопросы

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 16:44
Глава Минфина о конфликте
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что его неприятно удивила ситуация с журналистами "Схем" в Укрэксимбанке. Он считает, что руководство банка не должно было допустить конфликта с журналистами. Об этом Марченко сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

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"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", – подчеркнул глава Минфина.

Он считает, что "сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова".

Марченко сказал, что запросил полную информацию о конфликте.

  • 4 октября 2021-го журналисты Схем сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.
  • Полиция открыла дело о нападении на журналистов. 

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Вадим Ребрина
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