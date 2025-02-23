Глава Минэкономики о полезных ископаемых: Цель Украины –не экспорт, а привлечь инвесторов
Украина имеет запасы лития, титана, урана и редкоземельных металлов. И цель страны – не просто их экспорт, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений, сообщила министр экономики Юлия Свириденко на форуме "Украина. Год 2025".
Она отметила, что перед Украиной также стоит большая задача обновления геологической информации и привлечения инвесторов в перерабатывающую промышленность.
"Мы владеем информацией, что на временно оккупированной территории этих полезных критических материалов находится на сумму около $350 млрд. Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор", – сказала Свириденко.
По словам министра, Россия может использовать эти ископаемые для своих целей против Украины. В частности, титан используют для авиационной, оборонной и медицинской отраслей.
Свириденко подчеркнула, что задача Украины – сделать так, чтобы подтвердить те запасы полезных ископаемых, которые сейчас находятся на территории страны, и привлечь инвесторов для переработки.
- 11 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.
- 15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США по ископаемым, но после ее доработки.
- 23 февраля министр финансов США раскрыл детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых.