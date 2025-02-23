Глава Минэкономики о полезных ископаемых: Цель Украины –не экспорт, а привлечь инвесторов

Министр рассказала, что на оккупированных Россией территориях осталось ископаемых на $350 млрд

Юлия Свириденко (Фото: x.com/Svyrydenko_Y)

Украина имеет запасы лития, титана, урана и редкоземельных металлов. И цель страны – не просто их экспорт, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений, сообщила министр экономики Юлия Свириденко на форуме "Украина. Год 2025".

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Она отметила, что перед Украиной также стоит большая задача обновления геологической информации и привлечения инвесторов в перерабатывающую промышленность.

"Мы владеем информацией, что на временно оккупированной территории этих полезных критических материалов находится на сумму около $350 млрд. Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор", – сказала Свириденко.

По словам министра, Россия может использовать эти ископаемые для своих целей против Украины. В частности, титан используют для авиационной, оборонной и медицинской отраслей.

Свириденко подчеркнула, что задача Украины – сделать так, чтобы подтвердить те запасы полезных ископаемых, которые сейчас находятся на территории страны, и привлечь инвесторов для переработки.