Глава Мінекономіки про корисні копалини: Мета України – не експорт, а залучення інвесторів

Міністерка розповіла, що на окупованих Росією територіях залишилося копалин на $350 млрд

Юлія Свириденко (Фото: x.com/Svyrydenko_Y)

Україна має запаси літію, титану, урану та рідкісноземельних металів. І мета країни – не просто їхній експорт, а залучення інвестицій в перероблення і розробку родовищ, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі "Україна. Рік 2025".

Вона зазначила, що перед Україною також стоїть велике завдання щодо оновлення геологічної інформації й залучення інвесторів у переробну промисловість.

"Ми володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму близько $350 млрд. Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні володіє агресор", – сказала Свириденко.

За словами міністерки, Росія може використовувати ці копалини для власних цілей проти України. Зокрема титан використовують для авіаційної, оборонної та медичної галузей.

Свириденко підкреслила, що завдання України – зробити так, аби підтвердити ті запаси корисних копалин, які наразі є на території країни, та залучити інвесторів для перероблення.

11 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.

17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.

23 лютого міністр фінансів США розкрив деталі угоди з Україною про корисні копалини.