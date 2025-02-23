Глава Мінекономіки про корисні копалини: Мета України – не експорт, а залучення інвесторів
Україна має запаси літію, титану, урану та рідкісноземельних металів. І мета країни – не просто їхній експорт, а залучення інвестицій в перероблення і розробку родовищ, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі "Україна. Рік 2025".
Вона зазначила, що перед Україною також стоїть велике завдання щодо оновлення геологічної інформації й залучення інвесторів у переробну промисловість.
"Ми володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму близько $350 млрд. Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні володіє агресор", – сказала Свириденко.
За словами міністерки, Росія може використовувати ці копалини для власних цілей проти України. Зокрема титан використовують для авіаційної, оборонної та медичної галузей.
Свириденко підкреслила, що завдання України – зробити так, аби підтвердити ті запаси корисних копалин, які наразі є на території країни, та залучити інвесторів для перероблення.
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- 23 лютого міністр фінансів США розкрив деталі угоди з Україною про корисні копалини.