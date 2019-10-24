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Глава Минкульта отреагировал на оскорбления от Коломойского

Глава Минкульта отреагировал на оскорбления от Коломойского - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.10.2019, 21:12

Бородянский заявил, что к хамству относится плохо

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на заявление бизнесмена Игоря Коломойского, в котором тот назвал его "подонком", сообщает Радио Свобода.

Ранее Коломойский выразился подобным образом о министре после его извинений перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за скандальный номер Квартала. Такие слова олигарха чиновник назвал хамством.

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшей степени. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал глава Минкульта.

При этом он добавил, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Поясняя свое извинение перед Гонтаревой, Бородянский сказал, что сделал это с точки зрения своего понимания и ценностей. "То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно недопустимо", - сказал чиновник.

  • Вечером 20 октября, в день рождения Гонтаревой, в Вечернем квартале комик Евгений Кошевой и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки исполнили песню о поджоге дома экс-главы НБУ, который произошел в середине сентября во время пребывания миссии МВФ в Украине.
  • Министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки, а глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что эта "шутка" прямым образом негативно влияет на инвестиционный климат в стране, поскольку будет восприниматься инвесторами как подтверждение наличия связи между командой президента и Коломойским.
  • Сам олигарх заявил, что ему шутка понравилась и разразился оскорблениями в адрес министров. Милованова он назвал "дебилом", а Бородянского - "подонком". Уже есть реакция первого министра.

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