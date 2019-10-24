Глава Минкульта отреагировал на оскорбления от Коломойского

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на заявление бизнесмена Игоря Коломойского, в котором тот назвал его "подонком", сообщает Радио Свобода.

Ранее Коломойский выразился подобным образом о министре после его извинений перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за скандальный номер Квартала. Такие слова олигарха чиновник назвал хамством.

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшей степени. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал глава Минкульта.

При этом он добавил, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Поясняя свое извинение перед Гонтаревой, Бородянский сказал, что сделал это с точки зрения своего понимания и ценностей. "То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно недопустимо", - сказал чиновник.

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