Глава Минобороны Эстонии: Лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО

Президент США дал четко понять, что ближайшие четыре года Украина точно не станет членом Североатлантического альянса

Ханно Певкур (Фото: x.com/HPevkur)

Членство Украины в НАТО – лучшая гарантия безопасности после окончания боевых действий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Welt.

Он отметил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждается давно, но сейчас главное то, какова в этом роль США.

"Я бы предпочел, чтобы мы предложили Украине членство в НАТО. Это было бы лучшей гарантией безопасности. Но Дональд Трамп четко дал понять, что не поддерживает эту идею", – сказал Певкур.

Поэтому союзникам приходится исходить из того, что членство Украины в НАТО исключено минимум на ближайшие четыре года. Но на фоне этого США должны предложить "что-то существенное" в дополнение к европейским гарантиям, сказал эстонский министр обороны.

"Обсуждается присутствие войск в Украине. Но я не хочу сейчас подробно это комментировать. Одно ясно: европейские войска не будут развернуты до тех пор, пока не вступит в силу режим прекращения огня", – отметил Певкур.