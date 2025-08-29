Глава Минобороны Эстонии: Лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО
Членство Украины в НАТО – лучшая гарантия безопасности после окончания боевых действий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Welt.
Он отметил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждается давно, но сейчас главное то, какова в этом роль США.
"Я бы предпочел, чтобы мы предложили Украине членство в НАТО. Это было бы лучшей гарантией безопасности. Но Дональд Трамп четко дал понять, что не поддерживает эту идею", – сказал Певкур.
Поэтому союзникам приходится исходить из того, что членство Украины в НАТО исключено минимум на ближайшие четыре года. Но на фоне этого США должны предложить "что-то существенное" в дополнение к европейским гарантиям, сказал эстонский министр обороны.
"Обсуждается присутствие войск в Украине. Но я не хочу сейчас подробно это комментировать. Одно ясно: европейские войска не будут развернуты до тех пор, пока не вступит в силу режим прекращения огня", – отметил Певкур.
- 20 августа Bloomberg сообщал, что премьер Италии предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО". Это может предусматривать быстрое реагирование союзников Украины в случае повторного нападения.
- Министр обороны Италии считает, что защита Украины по типу статьи 5 НАТО устроит Путина.
- 25 августа глава МИД Германии заявлял, что Киев должен получить гарантии безопасности, схожие на членство в НАТО.
