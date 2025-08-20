Bloomberg: Мелони предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО"
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО. Об этом Bloomberg сообщили собеседники, которые знакомы с обсуждениями.
По словам собеседников, хотя формат "легкого НАТО" не соответствует принципу коллективной обороны Альянса, он будет предусматривать, что страны, подписавшие с Украиной двусторонние соглашения, в случае нападения будут обязаны оперативно обсудить варианты реагирования.
Варианты включали бы предоставление Киеву быстрой и длительной оборонной поддержки, экономической помощи, а также введение санкций против России. Однако пока не понятно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных в Украину.
По словам собеседников, обсуждения находятся в процессе изменений и могут меняться.
- 17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Трамп готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, которые "будут похожими на 5 статью НАТО".
- 19 августа "коалиция желающих" на очередной встрече приняла дальнейшие шаги по поддержке Украины, в частности договорились о встрече с военными США для обсуждения гарантий безопасности и продления санкционного давления на Россию.
- В этот же день Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
