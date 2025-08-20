Bloomberg: Мелони предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО"

Джорджия Мелони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО. Об этом Bloomberg сообщили собеседники, которые знакомы с обсуждениями.

По словам собеседников, хотя формат "легкого НАТО" не соответствует принципу коллективной обороны Альянса, он будет предусматривать, что страны, подписавшие с Украиной двусторонние соглашения, в случае нападения будут обязаны оперативно обсудить варианты реагирования.

Варианты включали бы предоставление Киеву быстрой и длительной оборонной поддержки, экономической помощи, а также введение санкций против России. Однако пока не понятно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных в Украину.

По словам собеседников, обсуждения находятся в процессе изменений и могут меняться.