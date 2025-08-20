Bloomberg: Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО", але без вступу в Альянс

Джорджія Мелоні (Фото: EPA)

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО. Про це Bloomberg повідомили співрозмовники, які знайомі з обговореннями.

За словами співрозмовників, хоча формат "легкого НАТО" не відповідає принципу колективної оборони Альянсу, він передбачатиме, що країни, які підписали з Україною двосторонні угоди, у разі нападу будуть зобов’язані оперативно обговорити варіанти реагування.

Варіанти включали б надання Києву швидкої та тривалої оборонної підтримки, економічної допомоги, а також запровадження санкцій проти Росії. Однак наразі не зрозуміло, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.

За словами співрозмовників, обговорення перебувають у процесі змін і можуть змінюватися.