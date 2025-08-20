Bloomberg: Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО", але без вступу в Альянс
Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО. Про це Bloomberg повідомили співрозмовники, які знайомі з обговореннями.
За словами співрозмовників, хоча формат "легкого НАТО" не відповідає принципу колективної оборони Альянсу, він передбачатиме, що країни, які підписали з Україною двосторонні угоди, у разі нападу будуть зобов’язані оперативно обговорити варіанти реагування.
Варіанти включали б надання Києву швидкої та тривалої оборонної підтримки, економічної допомоги, а також запровадження санкцій проти Росії. Однак наразі не зрозуміло, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.
За словами співрозмовників, обговорення перебувають у процесі змін і можуть змінюватися.
- 17 серпня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Трамп готовий долучитися до гарантій безпеки для України, які "будуть схожими на 5 статтю НАТО".
- 19 серпня "коаліція охочих" на черговій зустрічі ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилися про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і подовження санкційного тиску на Росію.
- Цього ж дня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
