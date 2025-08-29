Глава Міноборони Естонії: Найкраща гарантія безпеки України – членство в НАТО

Ганно Певкур (Фото: x.com/HPevkur)

Членство України в НАТО – найкраща гарантія безпеки після закінчення бойових дій. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Welt.

Він зазначив, що питання про гарантії безпеки для України обговорюється давно, але зараз головне те, яка в цьому роль США.

"Я б вважав за краще, щоб ми запропонували Україні членство в НАТО. Це було б найкращою гарантією безпеки. Але Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не підтримує цю ідею", – сказав Певкур.

Тому союзникам доводиться виходити з того, що членство України в НАТО виключено щонайменше на найближчі чотири роки. Але на тлі цього США мають запропонувати "щось суттєве" додатково до європейських гарантій, сказав естонський міністр оборони.

"Обговорюється присутність військ в Україні. Але я не хочу зараз детально це коментувати. Одне зрозуміло: європейські війська не будуть розгорнуті доти, доки не набуде чинності режим припинення вогню", – зазначив Певкур.