Глава Минобороны Эстонии: Запад имеет больше сил, чем Россия. Надо победить ее

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна оставаться в центре мирового внимания, а российские военные преступления нельзя забывать. Об этом он заявил во время визита в Канаду, сообщило издание ERR.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Мы едины в наших взглядах на помощь Украине – различные кризисы не могут затмить варварские военные преступления России и забрать фокус и усилия на поддержку Украины", – сказал Певкур.

По словам министра, цель России состоит в том, чтобы победить Украину, и она остается неизменной.

Он добавил, что победа Украины будет играть решающую роль в формировании евроатлантической среды безопасности на десятилетия вперед.

"В руках сторонников Украины есть политическая, экономическая и военная сила, значительно превышающая ту, что есть в России – если мы правильно ее используем, мы сможем победить агрессора", – считает Певкур.

Глава ведомства отметил необходимость инвестировать в войска, военный потенциал, запасы и оборонно-промышленный потенциал.

"Если возникнет необходимость, нам придется начать защищать НАТО независимо от того, готовы мы к этому или нет – в последнем случае, однако, нам придется заплатить гораздо большую цену на поле боя. Этот риск уменьшается благодаря хорошему оснащению, осуществимым и проверенным оборонным планам и высокому уровню обороноспособности", – резюмировал он.

10 августа Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

24 октября глава Службы военной разведки Эстонии полковник Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

18 ноября Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, к дальнобойным системам.

Читайте также: Многие страны могут сделать больше, чтобы помочь Украине – эстонский министр

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.