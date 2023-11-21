Глава Минобороны Эстонии: Запад имеет больше сил, чем Россия. Надо победить ее
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна оставаться в центре мирового внимания, а российские военные преступления нельзя забывать. Об этом он заявил во время визита в Канаду, сообщило издание ERR.
"Мы едины в наших взглядах на помощь Украине – различные кризисы не могут затмить варварские военные преступления России и забрать фокус и усилия на поддержку Украины", – сказал Певкур.
По словам министра, цель России состоит в том, чтобы победить Украину, и она остается неизменной.
Он добавил, что победа Украины будет играть решающую роль в формировании евроатлантической среды безопасности на десятилетия вперед.
"В руках сторонников Украины есть политическая, экономическая и военная сила, значительно превышающая ту, что есть в России – если мы правильно ее используем, мы сможем победить агрессора", – считает Певкур.
Глава ведомства отметил необходимость инвестировать в войска, военный потенциал, запасы и оборонно-промышленный потенциал.
"Если возникнет необходимость, нам придется начать защищать НАТО независимо от того, готовы мы к этому или нет – в последнем случае, однако, нам придется заплатить гораздо большую цену на поле боя. Этот риск уменьшается благодаря хорошему оснащению, осуществимым и проверенным оборонным планам и высокому уровню обороноспособности", – резюмировал он.
- 10 августа Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине стрелковое оружие и боеприпасы.
- 24 октября глава Службы военной разведки Эстонии полковник Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.
- 18 ноября Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, к дальнобойным системам.
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