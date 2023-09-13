Многие страны могут сделать больше, чтобы помочь Украине – министр обороны Эстонии

Страны Запада "могут сделать больше", чтобы поддержать Украину, поскольку ее контрнаступление против России продолжается, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

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По словам политика, "общая ответственность" лидеров — обеспечить поддержку Украины, несмотря на то, что война длится около 600 дней.

Он отметил, что Украине необходима эта помощь, а Эстония отдала более 1% своего ВВП на военную помощь Украине и передала все свои гаубицы.

"Мы можем сделать больше, многие страны могут сделать больше", – сказал он.

10 августа стало известно, что Эстония передает Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

В начале июня глава Минобороны Эстонии заявил, что у государства еще есть оружие, которое оно может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо ВСУ.

В июне Эстония объявила об очередном пакете помощи Украине, в него вошли средства для борьбы с дронами и оборудование для разминирования.

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