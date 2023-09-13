Багато країн можуть зробити більше, щоб допомогти Україні – міністр оборони Естонії

Країни Заходу "можуть зробити більше", щоб підтримати Україну, оскільки її контрнаступ проти Росії триває, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

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За словами політика, "спільна відповідальність" лідерів — забезпечити підтримку України, попри те, що війна триває майже 600 днів.

Він зазначив, що Україні потрібна ця допомога, а Естонія віддала понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні та передала всі свої гаубиці.

"Ми можемо зробити більше, багато країн можуть зробити більше", – сказав він.

10 серпня стало відомо, що Естонія передає Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

На початку червня глава Міноборони Естонії заявив, що держава ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно ЗСУ.

У червні Естонія оголосила про черговий пакет допомоги Україні, до нього увійшли засоби для боротьби з дронами та обладнання для розмінування.

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