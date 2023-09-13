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Багато країн можуть зробити більше, щоб допомогти Україні – міністр оборони Естонії

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 16:11
Багато країн можуть зробити більше, щоб допомогти Україні – міністр оборони Естонії - Фото
Ханно Певкур (Скриншот з відео)

Країни Заходу "можуть зробити більше", щоб підтримати Україну, оскільки її контрнаступ проти Росії триває, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

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За словами політика, "спільна відповідальність" лідерів — забезпечити підтримку України, попри те, що війна триває майже 600 днів.

Він зазначив, що Україні потрібна ця допомога, а Естонія віддала понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні та передала всі свої гаубиці.

"Ми можемо зробити більше, багато країн можуть зробити більше", – сказав він.

  • 10 серпня стало відомо, що Естонія передає Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.
  •  На початку червня глава Міноборони Естонії заявив, що держава ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно ЗСУ.
  • У червні Естонія оголосила про черговий пакет допомоги Україні, до нього увійшли засоби для боротьби з дронами та обладнання для розмінування.

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Артем Джеріпа
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війнавійськова допомогаЕстоніяХанно Певкур
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