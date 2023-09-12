Україна отримає найбільшу військову допомогу від Данії на $833 млн

Данія надсилає Україні новий пакет допомоги на $833 млн, до якого, зокрема, увійшли танки, бойові машини піхоти, боєприпаси для танків та зенітні установки. Це дванадцятий і найбільший пакет пожертв, який Данія надіслала Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Міноборони Данії.

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"Пакет пожертвувань XII фінансується Українським фондом і, у співпраці з міжнародними партнерами, забезпечує низку затребуваних потужностей, які можуть підтримувати військову оборону України у формі, наприклад, танків, бойових машин піхоти, боєприпасів для танків та зенітних гармат", – йдеться у повідомленні.

Повна сума підтримки розділена на три транші – понад $450 млн цього року, близько $146,6 млн – у 2024 році та $5,4 млн – у 2025 році, зазначили у відомстві.

Перед майбутнім засіданням Контактної групи в Рамштайні міністр оборони та міністр закордонних справ Данії поінформували Раду зовнішньої політики про допомогу Україні.

"З сьогоднішнім пакетом пожертв ми переходимо на новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми спустошили запаси оборони. Саме тому ми зараз розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз", – сказав глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен.

8 вересня стало відомо, що перші 10 танків Leopard 1 із партії військової допомоги, сформованої Данією, Німеччиною та Нідерландами, вже прибули до України.

12 вересня Європейський парламент підтримав закон про посилення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі.

Шведське радіо Ekot повідомило, що уряд Швеції доручить збройним силам країни вивчити можливість передання Україні літаків Gripen.

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