Швеція розгляне надання Україні винищувачів Gripen. Рішення очікується 14 вересня
12.09.2023, 13:56
Винищувач Gripen (Фото: EPA)
Уряд Швеції доручить збройним силам країни вивчити можливість передання Україні літаків Gripen. Про це повідомило місцеве радіо Ekot.
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Шведський уряд хоче отримати інформацію про те, як надання винищувачів Україні вплине на обороноздатність і наскільки швидко країна зможе отримати нові літаки Gripen як компенсацію.
Ще одне запитання — як має здійснюватись підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу.
Рішення очікується у четвер, 14 вересня.
ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а 1988-го літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду. Також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.
- 19 серпня прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки.
- Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.
- 21 серпня прем'єр-міністр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама потребує їх для власної оборони.
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