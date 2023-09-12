Швеція розгляне надання Україні винищувачів Gripen. Рішення очікується 14 вересня

Уряд Швеції доручить збройним силам країни вивчити можливість передання Україні літаків Gripen. Про це повідомило місцеве радіо Ekot.

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Шведський уряд хоче отримати інформацію про те, як надання винищувачів Україні вплине на обороноздатність і наскільки швидко країна зможе отримати нові літаки Gripen як компенсацію.

Ще одне запитання — як має здійснюватись підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу.

Рішення очікується у четвер, 14 вересня.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а 1988-го літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду. Також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.

19 серпня прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки.

Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.

21 серпня прем'єр-міністр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама потребує їх для власної оборони.

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